Sejm przyjął ustawę o walce z koronawirusem, środki na ten cel zabezpieczone

"Ale to, co jest najważniejsze, bo przecież nie wiemy, jak się rozwinie sytuacja - właśnie dlatego wpisaliśmy w ustawie [...] art. 25, który pozwala Radzie Ministrów na przesunięcia wydatków między poszczególnymi częściami budżetu i zapewnienie takich środków, jakie będą niezbędne na walkę z koronawirusem" - zaznaczył Dworczyk.

W trakcie debaty posłowie zarzucali rządowi, że przedstawił projekt ustawy zbyt późno (w niedzielę wieczorem). "Tydzień temu, 2 tygodnie i 3 tygodnie temu nie było jeszcze mowy o ustawie. A dlaczego? Dlatego, że koronawirus jest znany od 8 tygodni. Dlatego, że jest to sytuacja nowa nie tylko dla Polski i dla Europy, ale dla całego świata" - skomentował Dworczyk.

Ustawa wprowadza możliwość wydawania przez wojewodę poleceń organom administracji, osobom prawnym oraz organom samorządu terytorialnego. Katalog podmiotów obowiązanych do realizacji poleceń wojewody może zostać, na wniosek prezesa Rady Ministrów, rozszerzony m.in. o przedsiębiorców.

Dopuszcza też pomijanie prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego i prawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wprowadza też możliwość czasowego ograniczenia lub zawieszenia przez ministra właściwego do spraw oświaty nauki w szkołach na określonym obszarze (w zależności od stopnia zagrożenia koronawirusem.

"W 24 godziny polski Sejm ma stworzyć podstawową barierę przeciwko zagrożeniu koronawirusem. Ten tryb jest nadzwyczajny" - przypomniał z kolei Bartłomiej Sienkiewicz (KO). Zapowiedział, że KO będzie "patrzeć na ręce w dwóch wymiarach: po pierwsze, skuteczności działania rządu, ochrony obywateli, skuteczności, jaką daje ta ustawa, a także praw i wolności obywatelskich w tym zakresie, czy czasami komuś nie przyjdzie do głowy, by wykorzystywać tę ustawę do zupełnie innych celów".