Sejm skierował projekt dot. 13. emerytury do sejmowej komisji

"Przeznaczymy na 13. emeryturę ok. 12 mld zł brutto, na waloryzację kwotową świadczeń ok. 9 mld zł, co razem daje ok. 21 mld zł. W budżecie przewidzieliśmy kwotę 4,5-5 mld zł na wsparcie osób niepełnosprawnych i razem jest to 26 mld zł. Wszystko to możemy zrealizować m.in. dzięki uszczelnieniu podatku VAT i CIT" - powiedział Morawiecki.