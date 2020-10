Sejm za dodatkiem dla wszystkich zajmujących się pacjentami z COVID-19

Sejm przyjął poprawkę, by wszyscy, którzy pracują z pacjentami z COVID-19, niezależnie od formy zatrudnienia, a nie tylko - jak proponowano wcześniej ci, którzy zostali do tego skierowani przez wojewodę i mieli umowę o pracę - otrzymywali dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia.

Zgodził się także, by w planie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na ten rok zwiększyć kwotę ryczałtów dla szpitali o 15%. W przypadku zaś, gdyby szpitale nie wykorzystały wszystkich środków do 31 grudnia 2020 r., nie musiałyby ich zwracać .

Posłowie odrzucili natomiast poprawkę zakładającą m.in. utworzenie specjalnego Funduszu Pomocy, który miałyby być funduszem celowym, pozostającym w dyspozycji ministra zdrowia (m.in. na umożliwienie dostępu do testów na koronawirusa dla pracowników ochrony zdrowia pracowników pomocy społecznej, rodziców i opiekunów dzieci do 1. roku życia oraz osób w wieku powyżej 60. roku życia.). Poparcia nie uzyskała też poprawka, zakładająca możliwość ubezpieczeń dla pracowników zawodów medycznych w związku z pandemią, finansowanych z budżetu państwa.

Sejm nie zgodzi się także, by izby lekarskie jedynie przekazywały wojewodom kto jest w nich zrzeszony, bez wskazywania kto powinien być kierowany przez wojewodę do pracy z chorymi na COVID-19. Sejm odrzucił poprawkę, zakładającą by skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegali mężczyźni w wieku od 60 do 65 roku życia.