Sejmowa komisja zajmuje się projektem ustawy dot. walki z koronawirusem

Jest to projekt rządowy, przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innymi instytucjami. Prace nad nim rozpoczęła sejmowa Komisja Zdrowia, po tym jak nie uzyskał poparcia wniosek Katarzyny Lubnauer (KO) o skierowanie go do połączonych Komisji Zdrowia oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jednocześnie w Komisji znajdują się dwa projekty poselskie, dotyczące walki z koronawirusem (Koalicji Obywatelskiej i Lewicy).