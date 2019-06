Selectivv: Art. spożywcze kupujemy blisko domu, tekstylia w pobliżu pracy

"Badaniem zostali objęci klienci 3 rodzajów sklepów: dyskontów spożywczych, DIY i drogerii. W przypadku klientów sklepów dyskontowych z aplikacji lojalnościowych częściej korzystają mężczyźni, którzy stanowią 51,23% badanych w stosunku do 48,77% kobiet. Struktura wiekowa osób korzystających z aplikacji rozkłada się dość równomiernie w przypadku kategorii wiekowych: 25-35, 36-45, 46-55 - od 21,2% do 22,3%. Wyjątkiem są osoby starsze, powyżej 55. roku życia, którzy w badanej grupie stanowią 8,64%. Najliczniej z aplikacji lojalnościowych korzystają rodzice dzieci w wieku 5-10 lat - 10,42% analizowanych klientów. Kolejne miejsce zajęły osoby korzystające z aplikacji randkowych 4,52% oraz rodzice dzieci w wieku 1-4 i kobiety starające się o dziecko - po 3,42%. Największe różnice można jednak zauważyć w analizie średniej liczby wizyt w wybranych sklepach w miesiącu. Osoby, które nie korzystają na co dzień z aplikacji lojalnościowych, odwiedzają sklepy dyskontowe blisko 3 razy w miesiącu (średnio 2,98). W przypadku

osób używających tych aplikacji liczba odwiedzin jest dwukrotnie większa (średnio 6,2)" - czytamy w komunikacie.