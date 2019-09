Selena FM miała 14,57 mln zł zysku netto, 34,19 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

"Wynik pierwszego półrocza to kontynuacja trendu z pierwszego kwartału, w którym spółka zanotowała wzrost zysku w stosunku do poprzedniego roku. Grupa Selena korzysta tym samym z efektów wzrostu organicznego, utrzymania dyscypliny kosztowej oraz wzrostu sprzedaży w segmencie produktów wysokomarżowych i niższych kosztów finansowych, w tym również z tytułu różnic kursowych" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Na wzrost przychodów ze sprzedaży w okresie 6 miesięcy 2019 roku miał przede wszystkim wzrost udziału sprzedaży do krajów europejskich, w efekcie organicznego wzrostu transakcji we wszystkich grupach produktowych (głównie uszczelniaczy, pian i klejów budowlanych), podano w raporcie.

"Kontynuowane są wzrosty na większości kluczowych rynków zagranicznych, na których Grupa intensywnie działa. W pierwszym półroczu sprzedaż wzrosła m.in.: na Ukrainie, w Chinach, Kazachstanie, Rumunii, Hiszpanii, USA i Europie Centralnej. Utrzymanie przez całe półrocze wzrostu dynamiki sprzedaży jest wynikiem wzrostu organicznego oraz systematycznego wdrażania wysokiej jakości produktów autorstwa własnego działu R&D. Natomiast niskie koszty różnic kursowych wynikają z realizowania strategii finansowania w walutach lokalnych, co pozwala na zmniejszenie wahania kosztów finansowych" - czytamy w komunikacie.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.