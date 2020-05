Selena FM miała 39,5 mln zł zysku netto, 63,56 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

"Rok 2019 był dla Grupy Selena rokiem bardzo intensywnej pracy, a także sprzyjających wiatrów, w rezultacie czego udało się uzyskać dobre wyniki finansowe i zadowolenie klientów na ponad 100 rynkach całego świata. Osiągnięta dynamika sprzedaży była efektem wzrostu organicznego, wyższego udziału w sprzedaży innowacyjnych produktów oraz korzystnych cen surowców. Dodatkowe czynniki, które wpłynęły na wzrost zysku netto o prawie 50% w stosunku do 2018 roku, to dyscyplina kosztowa oraz dobry wynik na działalności finansowej. Nie bez znaczenia były również konsekwentnie realizowane założenia biznesowe, silna struktura organizacyjna, doświadczony zarząd, wartości firmy oraz wysoka efektywność zaangażowanych pracowników" - powiedział prezes Krzysztof Domarecki, cytowany w komunikacie.

"Praca całego międzynarodowego zespołu przełożyła się na wzrost sprzedaży we wszystkich obszarach geograficznych i w większości grup produktowych. Głównym filarem tych dobrych wyników są efekty strategii opartej na współpracy z użytkownikiem i innowacyjnych produktach opracowanych przez zagraniczne zespoły R&D, koordynowane przez Selenę Labs w Dzierżoniowie. Warto podkreślić, że we wszystkich przypadkach nasza dynamika jest wyższa niż wzrosty PKB czy produkcja budowlana - oznacza to, że rośniemy szybciej niż rynek" - dodał.