Selvita miała wstępnie 5,1 mln zł zysku netto w III kw. 2020 r.

W okresie trzech kwartałów br. przychody spółki z usług na rzecz klientów zewnętrznych wzrosły o 45% do poziomu 84,9 mln zł, w porównaniu do 58,5 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. EBITDA segmentu usług wyniosła 21,6 mln zł, co oznacza rentowność na poziomie 24%, podano.