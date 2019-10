Selvita oczekuje, że spółki po podziale będę notowane na GPW od 16 X

"Od początku narzuciliśmy sobie ambitny harmonogram prac związanych z podziałem spółki. Wszystko wskazuje na to, że zostanie on zrealizowany nawet szybciej niż pierwotnie zakładaliśmy, i to pomimo istotnych zmian w prawie oraz okresu wakacyjnego, kiedy toczyły się prace nad prospektem. To niewątpliwie zasługa naszego zespołu doradców, przychylności KNF wobec tego niestandardowego procesu oraz bardzo dobrze zorganizowanego wewnętrznego zespołu Selvity. Rejestracja podziału przez Sąd była ostatnim, poza formalną procedurą dopuszczenia akcji do obrotu, kamieniem milowym podziału, dlatego myślę, że już dziś wszyscy możemy mówić o dużym sukcesie" - powiedział członek zarządu Selvity Dawid Radziszewski, który w podmiocie usługowym będzie odpowiedzialny m.in. za procesy akwizycyjne.