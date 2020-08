Senacka komisja za odrzuceniem noweli zmien. definicję drewna energetycznego

Wiceminister środowiska Małgorzata Golińska przypomniała, że znowelizowana ustawa obowiązuje wyłącznie czasowo czyli do końca grudnia 2021 roku. Podkreśliła, że zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Lasów Państwowych 80% drewna dla przemysłu drzewnego jest wprost przekierowywane dla podmiotów, które mają historię zakupu drewna w Lasach Państwowych.

"To oznacza, że te 80% drewna, które jest przekierowywane nigdy nie trafi wprost do energetyki, bo energetyka takiej historii zakupu nie ma. To jest ten wentyl bezpieczeństwa dla przemysłu drzewnego, dla tych stałych odbiorców, którzy muszą mieć gwarancję swojego funkcjonowania" - zaznaczyła.