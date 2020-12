Senackie komisje rekomendują 6 grudnia br. jako niedzielę handlową

Celem wprowadzenia dodatkowej niedzieli handlowej jest - jak argumentował rząd, który był autorem projektu - rozłożenie w czasie zakupów przedświątecznych, by zmniejszyć liczbę klientów robiących zakupy w tym samym czasie. Ma to umożliwić zachowanie ograniczeń sanitarnych w związku z epidemią, a jednocześnie mieć pozytywny wpływ na przedsiębiorców, przyczyniając się do poprawy ich sytuacji finansowej.

Jeżeli Senat nie wprowadzi do nowelizacji poprawek, trafi ona do podpisu prezydenta. Jeżeli natomiast poprawki wprowadzi - nowela trafi z powrotem do Sejmu, który będzie mógł przyjąć bądź odrzucić proponowane zmiany. I dopiero wówczas trafi do podpisu prezydenta. Aby mogła wejść w życie, musi został podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw.