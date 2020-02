Senat opowiedział się za waloryzacją emerytur i rent o nie mniej niż 70 zł

Koszt tego świadczenia w 2020 r. to 9,1 mld zł. "Gdybyśmy tego mechanizmu [kwotowo-procentowego] nie zastosowali, to ten koszt byłby na poziomie 7 mld zł, czyli dodatkowe środki, które przeznaczamy na sfinansowanie waloryzacji, to niespełna 2 mld zł" - powiedział w trakcie debaty poprzedzającej głosowanie wiceminister pracy rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. "Pozostała część waloryzacji będzie na poziomie dzisiaj prognozowanym w ustawie budżetowej, na poziomie 3,24%. Ostateczny wskaźnik waloryzacji będziemy znali w lutym, w momencie, gdy Główny Urząd Statystyczny określi poziom inflacji za rok ubiegły. Od tego będzie liczony wskaźnik inflacyjny" - dodał.

Najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne wzrosną do 1 200 zł brutto, do 900 zł brutto - renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Nowelizacja podwyższa także do 1 700 zł próg uprawniający do wypłaty świadczenia dla osób w wieku 18 lat niezdolnych do samodzielnej egzystencji.