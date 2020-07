Senat wprowadził kilkadziesiąt poprawek do ustawy o bonie turystycznym

Senatorowie opowiedzieli się za obniżeniem opłat za obsługę bonów turystycznych do 0,5% z 1%. Senatorowie wprowadzili poprawkę obligującą ministra właściwego do spraw turystyki do przedstawienia Sejmowi informacji w sprawie realizacji ustawy oraz oceny skuteczności i efektów ekonomicznych bonów w terminach do dnia 31 sierpnia 2021 r. oraz do dnia 31 sierpnia 2022 r.