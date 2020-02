giełda 1 godzinę temu

Senat za poprawką do noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Rozszerzenie katalogu lokali, których remont uprawnia do uzyskania premii remontowej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub spółkę należącą w 100% do samorządu gminnego, m.in. o lokale w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) - zakłada poprawka, przyjęta przez Senat do nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.