Senger z PAIH: Musimy wspólnie rozwiązać problem spadku napływu BIZ do UE

"Globalna, a szczególnie europejska gospodarka musi mierzyć się z nowymi wyzwaniami, które bezpośrednio wpływają na wielkość zagranicznych inwestycji w poszczególnych krajach. Z danych UNCTAD wynika, że napływ zagranicznych inwestycji do państw UE zmniejszył się w 2018 roku o 18,5% r/r. To problem dla UE, ale także innych regionów, w których działają agencje inwestycyjne. Musimy wspólnie opracować rozwiązanie tych kwestii " - powiedział Senger, cytowany w komunikacie.

Dodał, że statystyki UNCTAD wskazują, że napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski zwiększył się w 2018 r. o ponad 25%. r/r, a raport IBM Global Location Trends klasyfikuje Polskę na 19. miejscu wśród państw, w których w efekcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych powstało najwięcej miejsc pracy na 1 mln mieszkańców.

WAIPA to organizacja pozarządowa działająca pod auspicjami Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Inwestycji. Zrzesza ponad 150 agencji promocji inwestycji z całego świata (IPA), w tym PAIH. Jej celem jest współtworzenie globalnych standardów obsługi inwestycji, a także wymiana informacji i współpraca zrzeszonych IPA. Co roku, we współpracy z jedną z członkowskich agencji, WAIPA organizuje Światową Konferencję Inwestycyjną (World Investment Conference, WIC). Tegoroczna, 24. edycja odbywa się 7-8 października w Warszawie.