Serinus miał 4,89 mln USD straty netto, 1,42 mln USD zysku EBIT w 2018 r.

W 2018 r. zakończono całość prac przy budowie należącego do Serinus zakładu przetwarzania gazu Moftinu w Rumunii, z wyjątkiem opóźnionego przez wykonawcę montażu modułu niskotemperaturowej separacji (LTS - Low Temperature Separation) oraz modułu odwadniania glikolu trietylenowego (TEG - Triethylene Glycol) (,,moduły"). W związku z opóźnieniem w wykonaniu i przekazaniu modułów, Grupa złożyła pozew o wypłatę odszkodowania w wysokości ponad 25,4 mln USD przeciwko kanadyjskim spółkom Aval Engineering Inc. z siedzibą w prowincji Alberta i Kocken Energy Systems Incorporated z siedzibą w prowincji Nova Scotia, a także niektórym dyrektorom i członkom kierownictwa tych spółek, wskazano także.

"W okresie sprawozdawczym grupa zrealizowała prace polegające na odwierceniu, uzbrojeniu i opróbowaniu odwiertów Moftinu-1007 i Moftinu-1003 w Rumunii, przy stałym poziomie wydobycia odpowiednio 5,66 Mcf i 6,3 Mcf dziennie. Obydwa odwierty, które zostały już podłączone do zakładu przetwarzania gazu Moftinu, są gotowe do rozpoczęcia wydobycia niezwłocznie po uzyskaniu przez Grupę dostępu do systemu przesyłowego Transgaz. Grupa zawarła umowę sprzedaży gazu ze spółką Vitol Gas and Power B.V. dotyczącą ilości przyszłej produkcji gazu w zakładzie Moftinu, która nie będzie objęta obowiązkiem sprzedaży na scentralizowanym rumuńskim rynku gazu, co oznacza większą swobodę decyzyjną w kwestii comiesięcznych wolumenów wydobycia" - czytamy dalej.