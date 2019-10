Serinus rozpocznie konserwację zakładu przetwarzania gazu Moftinu w Rumunii

"Zakład przetwarzania gazu Moftinu został uruchomiony 25 kwietnia 2019 r. Produkcja gazu oraz wydajność operacyjna zakładu są zgodne z oczekiwaniami. 14 października br. w zakładzie rozpoczną się prace związane z planową konserwacją. Jest to element zaplanowanego wcześniej cyklu przeglądów zakładu po oddaniu go do użytku, w ramach których zakład będzie odłączany, poddawany inspekcji i rutynowym pracom konserwacyjnym. Oczekuje się, że obecny przegląd potrwa do 21 października 2019 r., kiedy to zakład wznowi przetwarzanie gazu z pola Moftinu" - czytamy w komunikacie.