Sescom miał 2,68 mln zł zysku netto w I kw. r.obr. 2019/2020

co wpłynęło na wzrost wyniku EBITDA spółki dominującej oraz grupy o ok. 300 tys. zł. Bez dokonania zmian wymaganych przez MSSF 16 zysk EBITDA grupy wyniósłby 4.573 tys. zł i byłby wyższy o ok. 0,02% wobec analogicznego kwartału w roku ubiegłym" - czytamy w raporcie.