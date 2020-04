rynek spożywczy 33 minuty temu

Sfinks Polska ma zgodę na przedłużenie terminu zapłaty za Fabrykę Pizzy do 30 IV

Sfinks Polska zawarł z udziałowcem Fabryki Pizzy (osobą fizyczną posiadającą 100% udziałów w spółce Fabryka Pizzy, do której należy marka "Fabryka Pizzy") porozumienie do umowy inwestycyjnej, na podstawie której dotychczasowy termin zapłaty ceny za udziały ww. spółki, tj. kwoty 8 mln zł, został wydłużony do 30 kwietnia 2020 r., podał Sfinks.