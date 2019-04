Sfinks Polska miało 4,68 mln zł straty netto, 12 mln zł EBITDA w 2018 r.

Zysk operacyjny wyniósł 1,27 mln zł wobec 5,21 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 12 mln zł wobec 15,91 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 181,61 mln zł w 2018 r. wobec 187,07 mln zł rok wcześniej.

"Zeszły rok był dla Sfinksa niezwykle pracowitym okresem. Posunęliśmy się do przodu w wielu strategicznych projektach, które mają znaczenie dla budowania wartości spółki i jej pozycji na rynku. Równolegle pracowaliśmy nad rentownością naszej sieci, co odbywało się w niełatwych warunkach, w jakich musiała działać cała branża gastronomiczna. Mierzyliśmy się przede wszystkim z presją kosztową związaną z sytuacją na rynku pracy i zmianami prawa, zwłaszcza wprowadzeniem zakazu handlu w niedzielę. Ten ostatni element miał negatywny wpływ na nasze wyniki, ale - co trzeba podkreślić - mimo niższych obrotów zwiększyliśmy zysk brutto na sprzedaży [w ujęciu jednostkowym] o 3,29 mln zł i rentowność sprzedaży z 13% do 15,4%. To bardzo ważny wskaźnik, świadczący o coraz większej efektywności operacyjnej naszej sieci restauracji" - powiedział prezes Sylwester Cacek, cytowany w komunikacie.

Kluczowym narzędziem do dalszej pracy nad rentownością biznesu ma być dla Sfinksa nowy system IT do zarządzania sprzedażą i efektywnością - na poziomie poszczególnych lokali, sieci oraz w skali całej grupy. Nad zakończeniem przygotowania i wdrożeniem systemu IT pod nazwą ANGUS spółka pracowała przez cały 2018 r. Obecnie działa on w dużej części restauracji, m.in. w całej sieci Sphinx, Chłopskie Jadło i WOOK. Innym ważnym technologicznym projektem Sfinksa jest rozwój w segmencie delivery. W ubiegłym roku spółka uruchomiła testowo własny portal do składania zamówień online - smacznieiczybko.pl. Na koniec 2018 r. usługą delivery objętych było 47 lokali z grupy Sfinks w różnych miastach Polski, wskazano w materiale.

Oprócz rozwoju na rynku zamówień online, grupa Sfinks pracowała także nad rozbudową sieci restauracji i portfolio marek. W 2018 r. otworzono 12 nowych restauracji, w tym po pięć restauracji pod szyldem Sphinx i Fabryka Pizzy, a także Chłopskie Jadło. Operator uruchomił również nowy koncept w segmencie fast casual dining - Lepione & Pieczone. Pierwsza testowa restauracja tej marki powstała w Łodzi. Równolegle w ubiegłym roku pracowano nad włączeniem Piwiarni Warki, sieci pubów kupionej przez Sfinksa pod koniec 2017 r., w systemy organizacyjne grupy.

"Wiele projektów prowadzonych przez nas w zeszłym roku zaczęło przynosić efekty, co widać w wynikach operacyjnych grupy. W 2019 r. nie zwalniamy tempa. Od stycznia uruchomiliśmy już pięć kolejnych restauracji w ramach sieci Sphinx, Fabryka Pizzy i Piwiarnia Warki. Podpisaliśmy też umowę na przejęcie lokali marek Meta Seta Galareta i Meta Disco. Równolegle prowadzimy pozostałe nasze projekty strategiczne, włączając w to dalszy rozwój programu lojalnościowego Aperitif, w którym uczestniczy już ponad 230 tysięcy klientów. Jestem przekonany, że konsekwentne realizowanie strategii, w tym kontynuacja rozwoju narzędzi IT oraz usługi delivery, przyczyni się do osiągnięcia zakładanych celów" - podsumował prezes Sfinksa.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 3,44 mln zł wobec 8,77 mln zł straty rok wcześniej.

Jak podano w komunikacie, Sfinks Polska zarządza obecnie 183 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 91 restauracji Sphinx (segment casual dining), 65 pubami Piwiarnia Warki (segment gastro pubów), 12 restauracjami Chłopskie Jadło (segment casual dining) i 2 restauracjami WOOK (segment casual dining), 8 restauracjami Fabryka Pizzy oraz kultowym pubem Bolek w Warszawie i lokalem Lepione & Pieczone (fast casual dining).

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

