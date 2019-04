Sfinks Polska ponownie przeprowadzi emisję akcji serii P

Planowany termin zakończenia subskrypcji to 30 czerwca 2019 r., podano w komunikacie.

"Powyższe związane jest z niedojściem do skutku podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P, emitowanych na podstawie uchwały zarządu Sfinks Polska z dnia 09 stycznia 2019 r." - czytamy w komunikacie.

"Zamierzamy dokapitalizować Sfinksa ze względu na zapisy umowy kredytowej i - co równie ważne - potrzeby wynikające z realizowanej strategii rozwoju. Dlatego po ogłoszeniu wyników okresowych ponownie rozpoczniemy proces związany z emisją akcji serii P. Chcemy tak zaplanować harmonogram, by w ramach tej emisji była możliwość objęcia akcji także poza okresami zamkniętymi i by mógł wziąć w niej udział pan Sylwester Cacek, który podtrzymuje gotowość objęcia akcji serii P" - skomentował wiceprezes Sfinks Polska Dariusz Strojewski, cytowany w komunikacie.