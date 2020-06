Shell rozpoczął w Polsce współpracę z Uber Eats

"Na całym świecie dostawy żywności cieszą się coraz większą popularnością, a ostatnie wydarzenia jeszcze zwiększyły popyt na tę formę zakupów. W Shell chcemy zapewnić naszym klientom szeroki dostęp do naszych usług i produktów i kluczowe jest dla nas dostosowanie się do ich potrzeb. Cieszymy się z uruchomienia w Polsce programu pilotażowego z Uber Eats, dzięki któremu klienci będą mogli zamawiać online żywność, niezbędne artykuły spożywcze, kawę i inne produkty z dostawą do drzwi. Globalnie rozpoczęliśmy współpracę z firmami świadczącymi usługi dowozu żywności na 14 rynkach, działając w prawie 1 800 lokalizacjach, a w ciągu najbliższych miesięcy uruchomimy usługę również w innych krajach" - powiedział dyrektor generalny ds. rynku detalicznego na Europę Środkową i Wschodnią w Shell Oleksandr Koliakin, cytowany w komunikacie.