Sieć dyskontów Action otworzyła swój pierwszy sklep w Warszawie

"To była bardzo dobra decyzja, ponieważ również tam oferta Action spotkała się z dużym zainteresowaniem. Dziś mamy już niejeden sklep w takich miastach jak Wrocław, Łódź, Poznań czy Szczecin. Wreszcie przyszedł czas na Warszawę. Otwarcie pierwszego marketu w stolicy to jeden z najważniejszych celów, jakie zaplanowaliśmy na 2020 rok. Niezmiernie cieszymy się, że udało nam się go osiągnąć, pomimo trudności związanych z pandemią" - powiedział Nitek, cytowany w komunikacie.