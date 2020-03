rynek spożywczy 1 godzinę temu

Sieć sklepów SPAR wsparła 2 wielkopolskie szpitale

Wasz Sklep SPAR - należący do SPAR Group wyłączny operator licencji SPAR na terenie Polski - dołączył do grona firm wspierających pracowników medycznych w walce z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Sieć sklepów przekazała Szpitalowi Wojewódzkiemu przy ul. Lutyckiej w Poznaniu oraz Szpitalowi Powiatowemu we Wrześni zestawy pomocowe: ekspresy do kawy SPAR Natural wraz z zestawami biodegradowalnych kapsułek z kawą oraz herbatą, podała firma.