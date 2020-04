Sieć Spar uruchomiła nowe centrum logistyczne w Czeladzi

"Sieć sklepów Spar rozrasta się - ważnym elementem naszej infrastruktury są także centra logistyczne odpowiedzialne za płynne dostawy towarów do sklepów. Właściwe zaopatrzenie jest przewagą konkurencyjną sieci Spar we wszystkich krajach, słyniemy też z szerokiej oferty produktów świeżych. Dlatego tak duża powierzchnia jest chłodzona i dedykowana właśnie temu wymagającemu asortymentowi" - powiedział dyrektor zarządzający Tomasz Syller, cytowany w komunikacie.

"Taka infrastruktura pozwoli obsłużyć pięcioletni plan rozwoju, który jawi się bardzo optymistycznie. Zakładamy, że rocznie będzie dołączać do nas przynajmniej 50 nowych sklepów. Tym samym w ciągu czterech lat sieć obejmie ponad 400 placówek. Nasi partnerzy otrzymują szeroką ofertę świeżych warzyw i owoców oraz innych artykułów spożywczych wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach. Nie boimy się też małych miast - na każdy format i rozmiar sklepu mamy pomysł. Działamy, jak krawiec - skroimy ofertę, jak garnitur na zamówienie. Sklepy Spar z założenia mają być maksymalnie dopasowane do oczekiwań klientów w miejscu, w którym działają. Najważniejsze dla nas jest, by być blisko lokalnych społeczności. Taki model działania - przy wsparciu naszych partnerów detalicznych - wprowadzamy w całej Polsce" - dodał.

Firma podkreśla, że centrum posiada świetną z punktu widzenia logistycznego lokalizację w okolicach Sosnowca i będzie zaopatrywało placówki partnerów z południowej i południowo-wschodniej części Polski. Do dyspozycji detalistów Spar docelowo będzie 1 600 SKU - w tym około 750 SKU artykułów suchych i 850 SKU produktów świeżych. Sieć sklepów przygotowała szeroką ofertę asortymentową produktów najbardziej znanych producentów z danej branży. Magazyn pozwoli rozbudować sieć sklepów Spar w Polsce. Wasz Sklep Spar zakłada 400 placówek w ciągu 5 lat - na bazie sklepów Piotr i Paweł, a także w oparciu o nowe umowy z niezależnymi detalistami. Obecnie sieć Spar obejmuje ponad 210 sklepów, a rocznie dołączać będzie około 50 nowych lokalizacji, podano także.

"W tym szczególnym czasie pandemii mieszkańcy Polski, a także całego świata, borykają się z niespotykanym wcześniej kryzysem. Każdy rząd na świecie walczy z zaistniałą sytuacją w sposób zorientowany na korzyść dla swych obywateli - Spar wspiera te starania. Na całym świecie obserwujemy zasłużony i duży podziw oraz wdzięczność dla osób znajdujących się na froncie walki z pandemią COVID-19 - ale niewiele wspomina się o osobach odpowiedzialnych za dostarczanie żywności społeczeństwu w tym trudnym czasie. Pragnę wyrazić taką samą wdzięczność wszystkim naszym kasjerom, handlowcom, magazynierom, kierowcom, pracownikom administracyjnym oraz wielu innym partnerom. Naszym licznym dostawcom, hodowcom oraz producentom - którzy ponoszą równie wielkie ryzyko, co my, detaliści. Dziękujemy za Wasze stałe zaangażowanie i wysiłki we wspieraniu łańcucha dostaw, a także całego kraju, w obecnych bardzo trudnych okolicznościach. Każdy z Was - w branży produkcyjnej i detalicznej - pracuje ciężko i z oddaniem, ponosząc duże ryzyko

po stronie własnej oraz Waszych bliskich i każdego dnia spełniając potrzeby społeczeństwa w ramach łańcucha dostaw. W moich oczach wszyscy jesteście bohaterami" - powiedział członek zarządu Spar Group Rob Philipson.

Wasz Sklep Spar wprowadził w wybranych placówkach Spar oraz wszystkich sklepach własnych Piotr i Paweł specjalne ulotki z listą zakupową dostępne dla klientów. Po uzupełnieniu zamówienia poza sklepem można zostawić ulotkę w przeznaczonym do tego miejscu - załoga sklepu skompletuje koszyk i zadzwoni do klienta, gdy zakupy będą gotowe do odebrania przy kasie, gdzie ten dokona za nie płatności. Rozwiązanie to umożliwi osobom młodszym realizację zakupów w godzinach dla seniorów, przypomniano.

Sieć uruchomiła też usługę Spar Drive w sklepach Spar oraz Piotr i Paweł. Klienci wybranych sklepów mogą od teraz odbierać zamówienia złożone przez internet na parkingu. Po zaparkowaniu na dedykowanym miejscu parkingowym przed placówkami pracownik wstawi zakupy klienta wprost do jego bagażnika. Usługa zostanie wdrożona do końca kwietnia łącznie w 11 miastach w Polsce. Sieć SPAR zakłada również uruchomienie obu usług w maju w kolejnych 12 placówkach, w tym w 6 nowych miastach - jeśli formuła się przyjmie.

The Spar Group Ltd. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu w RPA.

