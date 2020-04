Sieć SPAR uruchomiła usługę click&collect w pierwszych trzech miastach

W sklepach SPAR w związku z pandemią obowiązuje jeszcze częstsza dezynfekcja stanowisk pracy, kas i terminali. We współpracy ze SPAR International zorganizowano import dodatkowych środków higienicznych, m.in.: maseczek na twarz, jednorazowych rękawiczek, plastikowych fartuchów, środków do dezynfekcji i mydeł. Sieć zamówiła także specjalne przyłbice na twarz, które są dystrybuowane do zespołów pracujących w sklepach SPAR. Odbywają się szkolenia w zakresie procedur, wprowadzono także rotacyjne zmiany załogi sklepów oraz skrócenie godzin pracy, wskazano również.

"Od 7 kwietnia 2020 roku aż do odwołania w wybranych placówkach SPAR oraz wszystkich sklepach własnych Piotr i Paweł dla klientów dostępne będą specjalne ulotki z listą zakupową. Po uzupełnieniu zamówienia poza sklepem można zostawić ulotkę w przeznaczonym do tego miejscu - załoga sklepu skompletuje koszyk i zadzwoni do klienta, gdy zakupy będą gotowe do odebrania przy kasie, gdzie ten dokona płatności. Rozwiązanie to umożliwi osobom młodszym realizację zakupów w godzinach dla seniorów" - czytamy dalej.