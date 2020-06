Siemens Gamesa ma porozumienie z ARP ws. współpracy w morskiej energ. wiatrowej

"Zawarcie porozumienia między ARP S.A. a Siemens Gamesa Renewable Energy o wzmocnionej współpracy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej ma służyć wprowadzaniu innowacji w tej branży i wykorzystaniu morskich turbin wiatrowych nowej generacji. Docelowo pozwoli to na obniżenie ponoszonych przez konsumentów kosztów" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z porozumieniem, strony będą dążyć do realizacji wspólnych średnio - i krótkoterminowych projektów, a także wypracują najbardziej efektywne formy współdziałania pomiędzy Siemens Gamesa a ARP lub innymi podmiotami z grupy ARP, uwzględniające wymogi biznesowe oraz prawne.

"Obok porozumienia o współpracy z Siemens Gamesa, nasza spółka z grupy kapitałowej Baltic Operator Sp. z o.o. podpisuje umowę na dostawę 11 wież wiatrowych dla jednej z mających powstać w Polsce farm wiatrowych. To już kolejny projekt realizowany wspólnie z Siemens Gamesa - w zeszłym roku Grupa Baltic podpisała kontrakt na 14 kompletnych wież lądowych. Nowa umowa i dzisiejsze porozumienie to dowód na to, że jesteśmy sprawdzonym kontrahentem, a Baltic Operator Sp. z o.o. spełnia oczekiwania światowych liderów w branży odnawialnych źródeł energii" - powiedział wiceprezes ARP Mateusz Berger, cytowany w komunikacie.