Silvair ma umowę z Convergia, zaczyna monetyzować dane IoT

"To przełomowy moment dla naszej spółki. Sprzedajemy już licencje na oprogramowanie, udostępniamy narzędzia do zarządzania sieciami oświetleniowymi a teraz zaczynamy monetyzować dane. Bardzo się cieszę, że pierwszy partner, z którym to robimy ma bogate doświadczenie w dostarczaniu dodatkowych usług z obszaru Internetu Rzeczy i jest dostępny w ponad 50 krajach. To dla nas wyróżnienie jak i motywacja do dalszego rozwoju" - powiedział Han, cytowany w komunikacie.