Silvair sprzedał ponad 30 tys. licencji na oprogramowanie w I poł. 2020 r.

"Przekroczenie 10 tysięcy w miesięcznej sprzedaży licencji na oprogramowanie Silvair to dla nas duży krok i kolejne świadectwo tego, że Bluetooth mesh przyjął się na rynku oświetleniowym na dobre. Nasi partnerzy produkują komponenty, które wykorzystywane są w przestrzeniach na całym świecie. Liczymy na utrzymanie tej tendencji w kolejnych miesiącach" - powiedział prezes Silvair Rafał Han, cytowany w komunikacie.

Silvair rozwija oprogramowanie w ramach tzw. Internetu Rzeczy (IoT - Internet of Things). Jego oferta obejmuje m.in. oprogramowanie dedykowane do komponentów oświetleniowych. Silvair pracuje także nad narzędziami pozwalającymi na kontrolę i zarządzanie infrastrukturą oświetleniową oraz analizę i wykorzystanie danych zbieranych przez czujniki zainstalowane w systemach oświetlenia, co umożliwia świadczenie nowych, innowacyjnych usług m.in. w modelu abonamentowym.