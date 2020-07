SimFabric złożył wniosek do MFPR o dofinansowanie centrum Space Engine Lab

"Projekt centrum badawczo-rozwojowego - Space Engine Lab planowany jest do uruchomienia w czwartym kwartale 2020 roku i miałby trwać przez kolejne 36 miesięcy. Łączna wartość projektu to ponad 25,31 mln zł, z czego wartość ww. dofinansowania to ponad 15,18 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Stworzenie przez SimFabric infrastruktury B+R ma być punktem wyjścia do realizacji kluczowego założenia agendy badawczo-rozwojowej projektu Space Engine Lab, którym jest opracowanie własnego silnika graficznego Space Engine 3D. Narzędzie to posłuży do tworzenia superrealistycznych symulatorów przestrzeni kosmicznej, kierowanych zarówno do przemysłu rozrywkowego, jak i do największych agencji kosmicznych. W przygotowaniu wspomnianych rozwiązań, centrum będzie korzystało z technologii fotogrametrii, MoCap, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i własnych narzędzi oraz rozwiązań informatycznych, podano także.