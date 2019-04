SK RM rozpatrzy nowelę dot. rekompensat dla sektorów energochłonnych 17 IV

Zgodnie z zapisami w ocenach skutków regulacji (OSR), przychody (25%) ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (GHG) nie będą stanowić dochodów budżetu państwa, a zamiast tego zasilą Fundusz Rekompensat. W praktyce środki ze sprzedaży uprawnień do emisji GHG przekazywane będą bezpośrednio z giełdy na konto Państwowego Funduszu Celowego, który 75% przekazuje do budżetu, zaś 25% przekazuje na rekompensaty dla przedsiębiorstw i ewentualne dodatkowe koszty BGK wynikające z umowy pomiędzy MPiT będącego dysponentem Funduszu a BGK do wykonywania innych związanych z obsługą Funduszu.