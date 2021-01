Skanska rozpoczęła budowę III etapu os. Park Skandynawia w Warszawie

"Nowy etap osiedla Skanska na warszawskim Gocławiu to dwa budynki mieszczące 206 mieszkań o zróżnicowanym metrażu do 28 do 110 m2. Całość została zaprojektowana tak, aby zapewnić maksymalny dostęp do naturalnego światła, m.in. dzięki ponadstandardowym rozmiarom okien" - czytamy w komunikacie.