Skanska wprowadziła do oferty 206 lokali w ramach III etapu os. Park Skandynawia

"Wprowadzane właśnie do sprzedaży budynki to kolejny etap naszej bestsellerowej inwestycji na Gocławiu. Z naszych doświadczeń przy poprzednich etapach osiedla wynika, że Park Skandynawia ma dla klientów sporo zalet. Wśród nich na pewno warto wymienić to, co nazywamy skandynawskim charakterem, czyli jasność, przestronność i funkcjonalność zaprojektowanych przestrzeni. Równie ważna jest bardzo dobra lokalizacja oraz kompleksowa infrastruktura wokół osiedla. Jest tu wszystko, co sprawia, że mieszka się wygodnie" - powiedziała dyrektor ds. marketingu i sprzedaży Aleksandra Goller, cytowana w komunikacie.