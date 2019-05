Skarbiec oczekuje odwrócenia negatywnego trendu odpływu środków w II poł. 2019

"Sądzę, że w drugiej połowie roku sytuacja powinna się ustabilizować, co by oznaczało, że nastąpiłoby lekkie odwrócenie trendu" - powiedziała Milewska podczas konferencji prasowej.

"Kwiecień oceniam jako punkt wyjścia do pewnej stabilizacji. Nawet jeśli miesiąc do miesiąca byłoby identycznie, to oznacza to, że nasi klienci już zastanawiają się nad inwestycjami w fundusze, a nie nad tym, czy je umorzyć. Jestem natomiast bardzo ostrożna, jeśli chodzi o kreowanie optymizmu" - podkreśliła.

W I kwartale br. odpływ aktywów z funduszy detaliczych Skarbiec TFI wyniósł 517 mln zł. Wyhamowanie dynamiki spadku nastąpiło w kwietniu. Odpływy netto w ub. miesiącu wyniosły 84 mln zł.

Prezes dodała, że w ub. roku na rynku nastąpiły wstrząsy wywołane sytuacją jednego z podmiotów i to, co obserwujemy obecnie to tzw. "wstrząsy wtórne".

"Uważamy, że rynek ponownie musi zapracować na zaufanie klientów wynikami - szczególnie, jeśli chodzi o stopy zwrotu poszczególnych funduszy. To praca ciągła" - podkreśliła.

Milewska wskazała, że pozytywny trend, jeśli chodzi o wyniki zarządzania w Skarbcu utrzymuje się. Ponad 60% funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI uplasowało się w I kwartylu swoich grup konkurencji, a powyżej mediany - 78,6% funduszy (w III kw. roku obrotowego 2018/2019).

"Nie przesadzamy z optymizmem, bo pracujemy na chwiejnym rynku, jesteśmy też uzależnieni od opinii, emocji naszych klientów. Wszyscy wkoło spodziewają się spowolnienia gospodarczego, nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak rynek zachowa się po procesie przekazywania środków OFE i jak zostanie wdrożone PPK, jakkolwiek nie sądzę, by w 2019 roku dało to już impuls na rynku kapitałowym" - powiedziała Milewska.

Jak poinformowała dyrektor ds. programów emerytalnych Skarbiec TFI Agnieszka Łukawska, w przyszłym tygodniu Skarbiec TFI złoży wniosek o wpisanie do ewidencji PPK.

Według słów prezes, celem Skarbca jest konkurowanie na rynku jakością serwisu, nie zaś wysokością opłaty za zarządzanie.

"Zero opłat to dobry chwyt marketingowy i my też nad tym zastanawiamy się. W pierwszym roku te opłaty z resztą i tak nie będą wysokie. Chcemy konkurować nie ceną, ale serwisem. To jest ważne dla pracodawcy, aby nie musiał zmagać się ciągłymi pytaniami pracowników i działu HR. Nasz 'target group' to nie są te firmy, które mają kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy pracowników, ale to są firmy z szeroko rozumianego sektora MSP. Patrzymy z punktu widzenia tej grupy klientów i patrzymy w horyzoncie długoterminowym" - podkreśliła.

Wskazała także, że dla dużych grup finansowych PPK jest niepowtarzalną okazją do zwiększania bazy klientów i realizowania w jej ramach cross-sellu.

"Takiej drugiej okazji, jak pozyskanie do grupy takiej rzeszy klientów w sposób legalny, za ich zgodą już nie będzie. Przy silnych regulacjach związanych z ochroną danych osobowych, jakie funkcjonują w Polsce, jest to niepowtarzalna okazja do tego, by oferować produkty całej grupy i zwiększać przychody" - powiedziała Milewska.

W jej ocenie, w horyzoncie czteroletnim będzie już można ocenić, czy projekt PPK z punktu widzenia oszczędzania długoterminowego powiódł się.

"Spodziewam się, że liczba oferujących PPK nie przekroczy 20. Za kilka lat niewykluczone, że będzie konsolidacja. Cena jest tylko jednym z elementów oceny oferty. Jest to zupełnie nowy produkt zarówno dla rynku, jak i przedsiębiorców i pracodawców" - powiedziała Łukawska.

Milewska poinformowała, że Skarbiec pracuje jednocześnie nad projektami o dłuższym horyzoncie niż wejście w PPK.

"Są to prace studyjne i analityczne, ale bez twardej analizy, zweryfikowanej i przyjętej przez organy spółki. Pracujemy w tym składzie kilka miesięcy, więc na efekty trzeba będzie trochę zaczekać. Byłoby niegospodarnością niewykorzystanie potencjału naszych zarządzających" - podkreśliła.

Plany nie zakładają wzmocnienia zespołu zarządzających.

"Mamy bardzo mocny zespół zarówno w części akcyjnej zagranicznej, jak i krajowej oraz zespół dłużny, a nie spodziewamy się dużych napływów w funduszach PPK w tym roku" - powiedział członek zarządu Skarbiec TFI Krzysztof Stupnicki.

Skarbiec Holding S.A. jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

Tagi: finanse, bankowość, giełda , wiadomości , giełda na żywo

