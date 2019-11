Skarbiec TFI: Coraz więcej firm uważa asset management za alternatywę dla lokat

"Rok 2019 to okres, w którym widzimy wzmożone zainteresowanie usługą zarządzania aktywami wśród klientów instytucjonalnych. Jest wiele podmiotów, które swoich nadwyżek z różnych przyczyn nie mogą lokować w fundusze inwestycyjne, ale mogą lokować w obligacje - czy to skarbowe, czy komunalne. A nasza usługa zarządzania aktywami opiera się m.in. na tych produktach i to powoduje, że zarówno wyniki, jak i dostępność do tych produktów powoduje zainteresowanie nimi" - podkreślił dyrektor.