Skarbiec TFI liczy na kilkadziesiąt tysięcy pracowników w II turze PPK

"Zaufanie do PPK nie sięgnęło szczytu. Pamięć dotycząca OFE jest wiecznie żywa. Dlatego tym, czym chcemy się wyróżniać, czyli co oferujemy pracodawcom i pracownikom, jest jakość przy wdrażaniu PPK. Przedsiębiorstwa mają pełną świadomość, że program wchodzi i nikt z niego nie zrezygnuje. Dlatego wsparcie merytoryczne firm we wdrożeniu programu jest nie tylko ważne, ale i doceniane" - powiedziała Milewska w rozmowie z ISBnews.TV podsumowując I turę PPK.