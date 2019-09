finanse 50 minut temu

Skarbiec TFI: Rynek asset management powoli wraca do łask

Rynek asset management powoli wraca do łask, a dobrze przygotowane podmioty skorzystają na tym trendzie, ocenia w rozmowie z ISBnews dyrektor zarządzający w Skarbiec TFI Norbert Talarczyk. Jego zdaniem, zdecydują o tym zbliżające się spowolnienie gospodarcze oraz nadal mało atrakcyjne oferty depozytowe. Potwierdzają to wyniki Skarbiec TFI - w I połowie 2019 r. ten segment wzrósł o ok. 60%.