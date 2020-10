Skarbiec TFI: Środki w asset management wzrosły o 0,7 mld zł do 1,3 mld zł w br.

"W usłudze asset managment od początku roku pozyskaliśmy ponad 720 mln zł, przekroczyliśmy w aktywach pod zarządzaniem kwotę 1,3 mld zł. Do kwietnia tego roku do usługi asset management Skarbiec TFI wpływało kilka - kilkanaście milionów złotych miesięcznie. Natomiast po maju, kiedy stopy procentowe zaczęły być mocno obniżane w Polsce, ta dynamika znacząco przyspieszyła. Większość z tych kwot, o których wspomniałem została pozyskana w okresie od maja do września" - powiedział Jankowski w rozmowie z ISBnews.