Skarbiec TFI:W sektorze ochrony zdrowia tylko nieliczni utrzymają wzmożony popyt

Według niego, wiele wskazuje na to, że zapotrzebowanie na testy wykrywające wirusa COVID-19 będzie najprawdopodobniej wysokie także po oficjalnym zakończeniu pandemii.

Wskazał, że istnieje ryzyko tworzenia dodatkowych, ogromnych mocy produkcyjnych, które np. za kilka lat nie będą wykorzystywane - gdy popyt może się znormalizować. Nie zmienia to jednak faktu, że wiele spółek zwiększa możliwości wytwórcze z uwagi na obecne zainteresowanie ich produktami.

"Identyfikujemy wiele spółek, które nazywamy strukturalnymi zwycięzcami - które będą miały dzięki tym trendom trwały 'wiatr w plecy'. Dobrym przykładem subsektora związanego z ochroną zdrowia, ale również z technologią, który bardzo korzysta z obecnej sytuacji i dla którego ta zmiana będzie - według nas - już strukturalnie trwała - jest telemedycyna. Uważamy, że jest to branża, która "dzięki" epidemii przyspieszyła swój rozwój o kilka dobrych lat i zostanie z nami na dłużej" - wskazał zarządzający.

"Warto przyglądać się podmiotom angażującym się w nowe rozwiązania w zakresie leczenia chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca lub nadciśnienie czy choroby onkologiczne. Nowe trendy dotyczą też sposobu dostarczania usług. Wyższy poziom edukacji sprawia, że zdecydowanie mniej jest w dzisiejszych czasach osób zainteresowanych pracą fizyczną niż np. 20 lat temu, rośnie wykorzystanie zaawansowanych technologii, w tym w coraz powszechniejszej pracy zdalnej, zmienia się rynek usług i sposoby dotarcia do klienta. Jednocześnie mamy do czynienia z postępującym starzeniem się społeczeństwa, a to z kolei wpływa na rozwój szeregu biznesów ukierunkowanych na seniorów" - zaznaczył Ficenes.