Skinwallet liczy na debiut na NewConnect jeszcze przed wakacjami

"Liczymy na debiut na NewConnect jeszcze przed wakacjami, choć w obecnej sytuacji to bardzo ambitny cel. Chcemy kontynuować dynamiczny wzrost, dlatego intensywnie pracujemy nad wdrożeniem marketplace - platformy handlu dobrami cyfrowymi bezpośrednio między graczami. Chcemy ją uruchomić w ciągu kilku najbliższych tygodni" - powiedział prezes Kornel Szwaja, cytowany w komunikacie.

W minionym miesiącu spółka wdrożyła nowy system płatniczy Tipalti. Jest to globalne rozwiązanie, które umożliwia użytkownikom skorzystanie z lokalnych form wypłat dopasowanych do potrzeb użytkowników, takich jak przelewy do lokalnych banków, czeki czy lokalne e-wallety.