Składka przypisana brutto VIG Polska wzrosła o 13,9% r/r w I poł. 2019 r.

VIG Polska Majątek odnotował wzrost składki przypisanej brutto w I poł. br. o 19,2% r/r do 2 001,9 mln zł oraz wzrost wyniku finansowego brutto o 13,3% r/r do 101,5 mln zł.

"Po 2 kwartałach 2019 r. składka przypisana brutto zebrana przez majątkowe spółki Vienna Insurance Group w Polsce przekroczyła próg 2 mld PLN i wzrosła niemal o 20% r/r, co stanowi wartość o siedem razy lepszą niż rynek, na którym odnotowano blisko trzyprocentowy wzrost. Chociaż na rynku ub. komunikacyjnych panuje stagnacja, portfel ub. komunikacyjnych VIG wzrósł po 2 kw. o 22% z zadowalającym wskaźnikiem zespolonym. Portfel ub. pozakomunikacyjnych grupy wzrósł podobnie o ponad 15%, czyli dwa razy więcej niż rynek. Dzięki tym wynikom szacowany udział grupy w rynku zwiększył się do 11% w ub. komunikacyjnych i do ponad 9% w pozostałych ub. majątkowych" - czytamy w komunikacie.