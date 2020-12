Skuza z MF: Dług sektora general government wyniesie ok. 58% PKB na koniec 2020

"Nasze ostatnie szacunki pokazują, że dług w ujęciu 'general government', czyli unijnym, nie przekroczy w tym roku 60% PKB - szacujemy to na ok. 58% PKB, Komisja Europejska jest jeszcze o 1 punkt procentowy łaskawsza i mówi, że ta relacja wyniesie ok. 57% PKB" - powiedział Skuza w Sejmie.