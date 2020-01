Sky Ranking: Najwięcej zakłóceń na polskich lotniskach w 2019 r. - w Szczecinie

"Lotniska w Polsce wyszły praktycznie bez szwanku z ubiegłorocznej fali strajków - w przeciwieństwie do innych europejskich portów zanotowały niższy wskaźnik zakłóconych lotów. Stały rozwój polskich lotnisk odzwierciedlają statystyki za rok 2019 - w porównaniu z rokiem poprzednim, liczba lotów wzrosła o ponad 5,8%. Najbardziej godne zaufania podróżnych jest lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, na drugim miejscu uplasował się Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach. Najwięcej zakłóceń w stosunku do liczby lotów ogółem, odnotowano na lotnisku w Szczecinie" - czytamy w komunikacie.

Zakłócone loty to loty odwołane lub opóźnione o więcej niż 3 godziny, potencjalnie kwalifikujące się do odszkodowania, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004.