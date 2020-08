Słabsze perspektywy złotego pomimo dobrych danych z polskiej gospodarki

Indeks złotego we wtorek zaatakował nowy szczyt, jednak na razie okazało się to pułapką. Gdyby dzisiaj PLN dalej się osłabiał w relacji do większości walut, będzie to można uznać za wstępne ostrzeżenie. Do takich należy już zaliczyć wspomnianą słabość EUR/USD, a także powrót kursu USD/PLN powyżej 3,7, gdzie celem ,,byków" jest teraz 3,76. EUR/PLN też powrócił do zakresów zmian z kilku ostatnich tygodni. Jednocześnie CHF/PLN już trzeci raz od początku czerwca nie sforsował trwale poziomu 4,05. Widać więc, że ogólnie nastrój inwestorów na złotym pogorszył się.