Sławomir Obidziński został powołany na prezesa Taurona Wydobycie

Sławomir Obidziński w latach 1988-1991 pracował na stanowisku inżynieryjno-technicznym w kopalni Czeczott w Woli. W latach 1992-2007 pracował w SGS Polska (oddział szwajcarskiego holdingu SGS), pełniąc kolejno funkcje kierownika biura, dyrektora regionalnego oraz dyrektora branży mineralnej. W latach 2007-2014 był prezesem Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej w Brzeszczach. Od lutego 2014 r. był wiceprezesem ds. produkcji we Wspólnym Przedsiębiorstwie Energetycznym (obecnie Węglokoks Energia), następnie w maju 2015 r. został jego prezesem. W czerwcu 2016 roku został prezesem zarządu Węglokoksu, którą to funkcję pełnił do maja 2019 roku.