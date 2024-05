Śmierć prezydenta Iranu obnaża reżim. "Wykorzystają to"

Teheran na zakręcie

Ebrahim Raisi był nie tylko prezydentem, ale również szefem rządu. Uważano go za protegowanego, a nawet ewentualnego następcę najwyższego Ajatollaha Al Chamenei. Obowiązki szefa państwa do wyborów wykonywać będzie dotychczasowy pierwszy wiceprezydent - Mohammad Mochber.

Mochber będzie pełnił obowiązki prezydenta przez okres do 50 dni, kiedy mają odbyć się kolejne wybory prezydenckie. To człowiek bliski establishmentowi. Wielokrotnie zastępował Raisiego. Miał swój udział w negocjacjach z Rosją w sprawie dostaw sprzętu wojskowego w tym dronów i pocisków dla armii Putina , a wcześniej odpowiedzialny był za program rozwoju rakiet balistycznych.

- Nie należy robić sobie nadziei na radykalną zmianę przy kolejnych wyborach. Do startu dopuszczony zostanie jedynie kandydat z obozu konserwatywnego. Rozczarowanie po rządach tak zwanych reformatorów wyniosło do władzy radykałów i to oni dyktują kurs - wyjaśnia w rozmowie z money.pl dr Robert Czulda, ekspert z Fundacji Pułaskiego oraz adiunkt Katedry Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Łódzkiego.