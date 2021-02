Soboń z MAP: PEP 2040 spójny z umową społeczną dla górnictwa

"Przyjęty przez rząd PEP 2040 zawiera zapisy, które gwarantują stronie społecznej to, czego oczekiwano, czyli opcji zakładającej możliwość wprowadzenia zmian, gdy będą one potrzebne" - powiedział Soboń dziennikarzom przed rozpoczęciem rozmów.

Rada Ministrów 2 lutego br. przyjęła uchwałę w sprawie "Polityki energetycznej Polski do 2040 r.". Dokument zakłada m.in. co najmniej 23% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r., redukcję emisji gazów cieplarnianych o ok. 30% w 2030 r. w stosunku do 1990 r., budowę ok. 5,9 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej do 2030 r. i uruchomienie pierwszej elektrowni jądrowej w 2033 r.