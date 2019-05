Soho Development ma warunkową umowę sprzedaży działki za 13,6 mln zł netto

"Cenę sprzedaży nieruchomości oraz ogółu praw związanych z realizacją inwestycji na nieruchomości została ustalona na kwotę 13 600 000 zł plus podatek VAT , co oznacza wycenę na poziomie 2,3 tys. zł w przeliczeniu na PUM" - czytamy w komunikacie.

"W ramach umowy sprzedający zobowiązał się do usunięcia kolizji infrastruktury sieciowej oraz do zakończenia budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej koniecznych do realizacji inwestycji na nieruchomości. Ponadto sprzedający zwolni kupującego z jakichkolwiek roszczeń związanych ze zmianą celu użytkowania wieczystego nieruchomości. W pozostałym zakresie warunkowa umowa sprzedaży zawiera standardowe postanowienia dla tego typu transakcji" - czytamy dalej.