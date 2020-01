SOKiK utrzymał decyzję UOKiK dot. ponad 20 mln zł kary dla Banku Millennium

"Chodzi o skutki wpisu do rejestru klauzul niedozwolonych i zniechęcanie do dochodzenia roszczeń. Sprawa dotyczy 2 klauzul określających, jak przeliczać kwotę i raty kredytów w oparciu o CHF. W 2012 r. trafiły one do rejestru klauzul niedozwolonych. Jednak Bank Millennium odpisywał na reklamacje klientów, że wpis nie ma znaczenia w ich sytuacji, tylko dla przyszłych umów" - czytamy na profilu UOKiK na Twitterze.