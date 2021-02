Solaris ma umowy ramowe na maks. 182 autobusy dla Österreichische Postbus

"Przewoźnik Österreichische Postbus AG zdecydował się wybrać Solarisa jako potencjalnego dostawcę zarówno bezemisyjnych, jak i konwencjonalnych pojazdów. Podpisane kontrakty ramowe zakładają dostawy w latach 2021-2023 łącznie do 40 autobusów wodorowych oraz 142 z silnikami spalinowymi o różnych długościach. Realizacja wszystkich kontraktów przewidziana jest na lata 2021-2023" - czytamy w komunikacie.

Wśród autobusów, które potencjalnie zakupi klient, znajduje się nawet 40 bezemisyjnych Urbino 12 hydrogen.Pozostałe z zaoferowanych pojazdów będą wyposażone w napędy spełniające restrykcyjną normę emisji spalin Euro 6. Wśród nich znajdować się będzie nawet 45 autobusów Urbino 18, do 60 Urbino 12 oraz do 17 sztuk Urbino 8,9 LE. Umowy ramowe zakładają również zakup Urbino wyposażonych w silniki Euro 6. Największe, osiemnastometrowe autobusy posiadać będą układ drzwi 2-2-2-0, dzięki temu na ich pokład sprawnie będzie mogło dostać się co najmniej 140 pasażerów, a 51 z nich będzie mogło podróżować na miejscach siedzących. Na pokładzie Solarisów Urbino 12 miejsca siedzące znajdzie 37 osób, w Urbino 8,9 LE zaś - 26 pasażerów. Zarówno przegubowe, jak i dwunastometrowe autobusy zostaną wyposażone w silniki o mocy 270 kW, model najkrótszy - w silnik o mocy 204 kW, wymieniono.